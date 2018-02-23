Cenk Tosun'dan Premier Lig itirafı

Everton, Federasyon Kupası'ndan erken elendiği için lige verilen 1 haftalık arayı Dubai'de mini bir kamp yaparak geçirdi.

Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu Cenk Tosun, kampın kendisi için çok yararlı geçtiği görüşünde. Everton'ın resmi internet sitesine konuşan Cenk Dubai kampını: "Yeni kulübüne uyum sürecini atlatması doğrultusunda mükemmel bir fırsat" olarak nitelendirdi.

Dubai'de takım arkadaşlarıyla daha yakın ilişkiler kurduğunu dile getiren Cenk Tosun: "Dubai'ye güneşlenmek için gitmedik. Burada çok çalıştık. Artık takım arkadaşlarımı daha yakından tanıyorum. Çok iyi çalıştım ve umarım bu kamp, önümüzdeki maçlarda bana çok yardımcı olacak" dedi.

Premier Lig'in, Süper Lig'e göre çok daha fiziksel olduğunu belirten Cenk; "İngiltere'deki ilk birkaç haftam zor geçti. Ancak şimdiden lige ve takıma uyum sağladığımı hissedebiliyorum. Artık daha rahatım ve kulübün hedeflerine ulaşması için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.