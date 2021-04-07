Cenk Tosun, Vodafone Park'a 1197 gün sonra golle döndü!

Süper Lig'in 33. haftasında lider Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Cenk Tosun, uzun bir aradan sonra Vodafone Park'ta siyah-beyazlı forma ile sahaya çıktı.
Cenk, 1197 gün sonra sonra Vodafone Park'ta forma giydiği ilk maçta golünü attı. Cenk Tosun 2020-21 sezonunda Süper Lig'de 3 gole ulaştı. Golcü oyuncu en son 28 Aralık 2017 tarihinde Vodafone Park'ta maça çıkmıştı.
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