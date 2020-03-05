Cenk Tosun'un yerine Adem Büyük

Sezonu kapatan Cenk Tosun'un en az 6 ay oynayamayacağı ve EURO 2020'de forma giyemeyeceği açıklanırken, Galatasaray'ın tecrübeli ismi Adem Büyük'e A Milli Takım'ın kapıları açıldı.

Falcao'nun sakatlığında bulduğu forma şansını iyi değerlendiren ve yerli forvetler içinde bu sezonun en formda ismi olan Adem'i, Şenol Güneş'in Ay-yıldızlı ekibe çağırma kararı aldığı öğrenildi.

Bu ay sonunda Slovenya ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında milli formayı giymesi beklenen Adem, büyük olasılıkla EURO 2020 aday kadrosunda olacak. Adem dışında Galatasaray'dan Emre Akbaba ve Ömer Bayram da A Milli Takım'a çağrılacak.

Falcao'nun yokluğunu aratmadı

A Milli Takım'a sadece 4 kez çağrılan Adem Büyük, Galatasaray formasıyla bu sezon toplam 28 maçta 10 gol attı. Falcao'nun yokluğunu aratmadı.

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