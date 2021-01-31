Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna kattığı golcü futbolcu Cenk Tosun'un geliş saati belli oldu. Golcü oyuncu bu gece 00:00'da özel uçakla İstanbul'a gelecek.

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre, Cenk Tosun'un İstanbul'a geliş bilgileri ortaya çıktı. Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna kattığı tecrübeli golcü Cenk Tosun, bu gece 00:00'da özel uçakla İstanbul'a gelecek.

İngiltere'den geleceği için Cenk Tosun'un 5 günlük karantina süresi olacak.

Milli futbolcunun yaşadığı sakatlıklar ve Carlo Ancelotti'nin kadroda kendisine yer vermemesi nedeniyle düzenli bir şekilde forma giymek istediğini belirtmişti. Transfer dün akşam saatlerinde netleşti ve yeniden Cenk Tosun Siyah Beyazlı formayı giyecek.