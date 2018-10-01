Cenk Tosun: Umarım gol atmaya devam ederim

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Premier League'e suskun bir başlangıç yapan Tosun, ilk golünü Fulham karşısında buldu. 3-0 kazandıkları maçta oyuna 55. dakikada dahil olan ve girdikten 10 dakika sonra takımı adına 2. kez ağları havalandıra golcü oyuncu, maçın ardından açıklamalar yaptı.

"Umarım gelecek hafta da atarım"

Yetenekli oyunculardan kurulu bir takım olduklarını dile getiren Cenk, "Walcott, Sigurdsson ve Richarlison gibi oyuncularla oynamak mükemmel. Sezon başından bu yana birlikte oynuyoruz ve artık birbirimizi daha iyi tanıyoruz" dedi.

Fulham karşısında oyuna girdikten sonra gollerin gelmesine mutlu olduğunu söyleyen 27 yaşındaki forvet, "İlk 3 maçı çok iyi oynadık ama sonraki 2 maçta iyi değildik. Gol atamamıştım ama iyi hissediyordum. Fulham maçında oyuna girdim ve sonrasında 2 gol bulduk. Bu sezon ilk golümü attım, umarım gelecek hafta da atarım" şeklinde konuştu.

"Gol atarsanız daha inançlı olursunuz"

Git gide daha da güçleneceğini belirten Cenk Tosun, "Attığım gol güvenimi yerine getirmek için mükemmel oldu çünkü forvet olarak gol atarsanız, bir sonraki maçta daha iyi oynarsınız ve daha inançlı olursunuz. Kalenin önündeyken, daha sakin bir halde bulunursunuz" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, salı günü oynayacakları kupa maçında taraftarlarının önüne çıkmak için sabırsızlandığını ve görev verilmesi halinde elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyerek sözlerini noktaladı.