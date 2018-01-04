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Spor

Cenk Tosun, Türkiye adına rekor bonservis bedeli ile Everton'da

Sercan Sapanatan, İstanbul-DHA İngiliz BBC Kanalı, Everton’ın Cenk Tosun için Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı

04 Ocak 2018 11:59

Sercan Sapanatan, İstanbul-DHA

İngiliz BBC Kanalı, Everton’ın Cenk Tosun için Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı.

Dün akşam saatlerinde Londra’ya giden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile bir araya gelen Everton Kulübü yöneticileri Cenk Tosun için daha önce verdikleri 25 milyon poundluk bonservis bedeli teklifini 27 milyon pounda yükseltince taraflar anlaşmaya vardı.

Süper Lig’de verilen arada tatilini İngiltere\'de geçiren ve iki kulüpten haber bekleyen Cenk Tosun’un haftasonundan önce Everton için sağlık kontrolünden geçip imza atması artık an meselesi.

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