Cenk Tosun transferi belki sezon sonunda...

İSTANBUL, (DHA)- BEŞİKTAŞLI yöneticiler, sezonun yıldızı Cenk Tosun\'u devre arasında kesinlikle satmama kararı aldı.

Bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi\'nde adeta takımı sırtlayan Cenk Tosun\'un, devre arasında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı en çok merak edilen konulardan biri oldu.

Beşiktaşlı yöneticiler, teknik direktör Şenol Güneş\'in de sezon sonuna kadar takımda kalması yönünde rapor verdiği Cenk Tosun\'u, devre arasında kesinlikle satmamaya karar verdi.

Cenk\'in satılması sonrası oluşabilecek kötü sonuçların faturasının ağır olacağını düşünen Siyah beyazlı yönetim yaptığı toplantı sonrası, transfer teklifi ile gelen takımları sezon sonu görüşelim diye geri çevirme kararı aldı.

EN CİDDİ TALİPLERİ PREMİER LİG\'DEN

Devler Ligi\'nde son oynanan Monaco maçını da boş geçmeyerek gol sayısını 4\'e yükselten Cenk Tosun\'u, Premier Lig ekipleri yakından takip ediyor.

Cenk\'in sezon başında transfer görüşmesi de yaptığı Crystal Palace\'ın yıldız golcüye olan ilgisi hala sürerken, bir diğer Premier Lig ekibi Newcastle United da oyuncu için nabız yokluyor.

Ayrıca İspanya\'da bu sezon fırtına gibi esen Velancia\'nın da Cenk\'i takip ettiği biliniyor.

ALTIN SEZONUNU GEÇİRİYOR

Geçen sezonki başarılı performansını bu sene üstüne koyarak artıran ve özellikle Şampiyonlar Ligi\'nde attığı birbirinden güzel gollerle Avrupa\'nın zirvesine çıkan Cenk Tosun, bu sezon Siyah-beyazlı forma ile çıktığı 14 maçta 9 gol ve iki asist üretmeyi başardı.

FİKRET ORMAN: \"O BİZİM EVLADIMIZ\"

Başkan Fikret Orman DHA\'ya geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Cenk\'i 20 milyon euro gibi rakamlara kesinlikle vermeyeceklerini söylemiş, golcü oyuncunun daha değerli olduğunu ve Beşiktaş\'ın bir evladı gibi gördüklerini belirtmişti.