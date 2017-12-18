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Spor

Cenk Tosun Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en güzel golünü attı

2’nci gol ise Real Madrid oyuncusu Gareth Bale’in oldu

18 Aralık 2017 19:40

UEFA'nın internet sitesinden yapmış olduğu anket sonucu Beşiktaşlı Cenk Tosun'un Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto'ya attığı gol, grup aşamalarının en güzel golü seçildi.

Siyah-Beyazlıların 3-1 kazandıkları karşılaşmanın 28’inci dakikasında Cenk Tosun’un 25 metre mesafeden kaydettiği gol, yapılan oylamada yüzde 44 oy alarak 1’inci seçildi.2’nci gol ise Real Madrid oyuncusu Gareth Bale’in oldu. Galli yıldızın Dortmund’a attığı gol yüzde 14 oy alarak 2’nci seçildi.

Oylamada 3’üncü sırada ise Atletico Madrid’in Fransız futcolcusu Griezmann’ın Roma’ya attığı gol seçildi.

 

 

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