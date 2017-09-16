Cenk Tosun: Quaresma biraz kırık ama inanılmaz bir futbolcu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın özellikle son dönemki performansıyla dikkati çeken başarılı golcüsü Cenk Tosun, takım arkadaşı Ricardo Quaresma'yı, "Biraz kırık ama inanılmaz iyi bir futbolcu. İyi de bir insan" sözleriyle yorumladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i de "Öğretmen, iyi bir ağabey, baba... Çok iyi bir hoca ve iyi bir insan" sözleriyle tanımlayan milli golcü, kendisi için Beşiktaş'ın anlamını açıklarken "Vefa, Fedakarlık, Çarşı" ifadesini kullandı.

Cenk Tosun'un Goal.com'a verdiği "Tek kelimelik" röportaj şöyle:

Beşiktaş: Vefa, fedakarlık, Çarşı

Vodafone Park: Evimiz gibi. Taraftarımızla bütünleştiğimiz; dünyanın en güzel stadı.

Şenol Güneş: Öğretmen, iyi bir ağabey, baba. Çok iyi bir hoca, iyi bir insan. Hak edene hakkını veren bir hocamız.

Oğuzhan Özyakup: Benim iki üç tane kardeşten öte arkadaşım var, Oğuzhan da onlardan biri. Arkamda olması çok büyük avantaj. Top ayağına geldiğinde beni arıyor genelde.

"O topun fileyle buluşma anı..."

Ricardo Quaresma: ‘Crazy Quaresma’, biraz kırık ama inanılmaz iyi bir futbolcu. İyi de bir insan. Zaten oynadığı takımlardan her şey belli açık açık, hiçbir şey konuşmamıza gerek yok.

Atiba Hutchinson: ‘Ahtapot’ diyor herkes, bence de gerçekten öyle. Orta sahada her yerde bitiyor. O kadar çok top çalıyor ki gerçekten bizim ön ve arka defansın arasını iyi beceriyor.

Gol: Duygu patlaması, anlatılmayacak bir his. O topun fileyle buluşma anı dünyadaki en güzel duygu. Hele bir forvet oldun mu zaten o duygu için sahaya çıkıyorsun, onu da yaşayınca çok güzel oluyor.

Şampiyonluk: Bütün senenin emeğinin karşılığını alıyorsun. 34 maçın emeğinin karşılığını alıyorsun. Ben 2 kez yaşadım, gerçekten çok güzel bir duygu. İnşallah nice şampiyonluklara.

Şampiyonlar Ligi: ‘Top’. En iyisi o, ondan büyüğü yok.

Beşiktaş taraftarı: Çarşı... Beşiktaş taraftarımız dediğim gibi; feda. Hem iyi zamanda hem kötü zamanda hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan, desteğinden kaçınmayan... Bence artık sadece Beşiktaşlılar değil, Fenerliler, Galatasaraylılar, Trabzonlular, herkesin Beşiktaş’a ve Çarşı’ya sempatisi var. Türkiye’de herkesin sevdiği bir taraftar grubu Çarşı ve Beşiktaş.