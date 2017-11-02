Cenk Tosun: Maçın sonlarında tercihleri doğru yapsak kazanabilirdik

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Monaco ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin tek golünü atan Cenk Tosun, maçın son anlarında doğru tercihleri yapmaları halinde maçı kazanabilme ihtimallerine vurgu yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 4 maçta 4 gol atmasının kendisini mutlu ettiğini belirten 'Tosun Paşa' lakaplı milli golcü, "Benim işim gol atmak. O yüzden burada maaşlı çalışanım. İşim gol atmak" diye konuştu.

Cenk Tosun'un maç sonrası açıklaması şöyle:

"Ben golleri kendim atmıyorum. 11 kişi sahadayız. Arkadaşlarım da sağ olsun beni pozisyona sokuyor. Quaresma penaltıyı almasaydı golümü atamazdım.

4 maçta 4. golümü attığım için çok mutluyum. Burası 'top' noktası. Burayı herkes izliyor."

"Dersler çıkarıp Göztepe maçına odaklanacağız"

"İlk devre elimizde olan maçı bireysel hatalardan 1-0 geride bitirdik. İkinci devreye de iyi başladık. Sonlara doğru belki doğru tercihleri yapsaydık 2-1 veya 3-1 kazanabilirdik.

Her 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Gerçekten kolay değil. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. 4 maçta 10 puan büyük bir avantaj. Son maçlarımızda da puanları alıp gruptan çıkmak istiyoruz.

Bu maçtan dersler çıkarıp pazar günü ligde Göztepe ile oynayacağımız maça odaklanacağız."

"Benim işim gol atmak"

"Oktay abiyi (Derelioğlu) geçmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük bir fark da kalmadı. İnşallah ben de onun gibi Beşiktaş'ta Avrupa'da atabildiğim kadar gol atmak istiyorum.

Benim işim gol atmak. O yüzden burada maaşlı çalışanım. İşim gol atmak."