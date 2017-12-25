Cenk Tosun için Everton iddiası; eşinden imâlı paylaşım

Sezon başından bu yana Premier Lig ekipleriyle adı anılan Cenk Tosun, Everton'la prensip anlaşmasına vardığı, Beşiktaş'ın da İngiliz ekibiyle anlaşması halinde transferin tamamlanacağı iddia edildi. Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım'da transfer iddialarını güçlendirdi.

Sezon başından bu yana Newcastle Unıted ve Crystal Palace'ın izlediği Cenk Tosun Everton'la anlaştı. Beşiktaş'ın izin vermesi halinde golcü futbolcunun transferi gerçekleşecek.

TRT Spor’da yer alan habere göre, uzun süredir ismi transfer söylentileriyle anılan Cenk Tosun Everton'la anlaştı.İngiliz kulübü bu transferin gerçekleşmesi durumunda Beşiktaş'a 14 milyon pound bonservis bedeli ödeyecek.

Cenk Tosun'u sezon başında yine Premier lig ekiplerinden Newcastle Unıted ve Crystal Palace transfer etmek istemişti.

Futbolcunun transferindeki son sözü siyah beyazlı yönetim söyleyecek.

Geçtiğimiz günlerde Crystal Palace menejeri Roy Hodgson da golcü futbolcu için '' Cenk Tosun'u beğeniyorum ama alırsak sürpriz olur'' demişti.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkan yıldız futbolcu 13 gol atma başarısı gösterdi.

Bu gollerin 4'ünü devler arenasında atan Cenk'in, Porto deplasmanında attığı gol grup aşamalarının en güzel golü olarak seçilmişti.

Everton'ın golcü futbolcuyu 14 milyon pounda transfer etmesi durumunda Cenk Tosun, en pahalı Türk futbolcu olacak.

Öte yandan Cenk’in eşi Ece Tosun’un bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul silüetin’in arka fonundan "Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken..." sözlerine sahip Simge Sağın şarkısı çalması transfer iddialarını güçlendirdi. (TRTSpor)