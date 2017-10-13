Cenk Tosun: Fenerbahçe maçında resmen tuzağa düşürüldük; bunu unutamıyorum

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun, Süper Lig'in 6. haftasında takımının Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı derbiyle ilgili, "Fenerbahçe maçında resmen tuzağa düşürüldük. Bunu unutamıyorum. Biz, bu tür ayak oyunlarıyla maç kazanma yollarına girmeyeceğiz" dedi.

Beşiktaş dergisinin Ekim sayısına konuşan golcü futbolcu; bu sezonki üstün performansına rağmen eksikleri olduğunu belirterek, "Deparın ilk 5 metresinde daha hızlı olmam gerekir. 10-15 metreden sonra hızlanıyorum, bunu geliştirmem gerekir" diye konuştu.

Cenk Tosun'un Beşiktaş dergisine verdiği röportajın bir kısmı şöyle:

“Bir pozisyonda eğer bana faul yapılmış ancak düdük çalınmamışsa emeğim çalınmış gibi hissediyorum. Ancak bazen sonradan televizyonda kendimi izlediğimde “Bu ben miyim” diye kendi kendime soruyorum. Sonuçta hakemler de insan, bunu hiçbir zaman aklımdan çıkarmamalıyım. Bir vites düşürmem gerektiğinin farkındayım.”

"Beşiktaş olarak bu tip ayak oyunları ile

maç kazanma yollarına girmeyeceğiz"

“Bir de şöyle bir sıkıntım var. Yenildiğimiz maçlardan sonra günlerce uyuyamamak gibi kötü bir huyum var.Fenerbahçe maçında resmen tuzağa düşürüldük. Bunu unutamıyorum. Biz Beşiktaş olarak asla bu tip ayak oyunları ile maç kazanma yollarına girmeyeceğiz.”

Cenk Tosun, kendisini anlatıyor

“Tempo konusunda kondisyon olarak olarak biraz daha çalışmalıyım. İlk 5 metre; depar; çıkış anında daha hızlı olmam gerekir. Forvetler için çok önemli olduğu için, bu noktada kendimi ilerletmem gerekiyor. Ben fuleli tabir edilen, sonradan açılan bir stile sahip olduğum için yani 10-15 metre sonrasında hızlanan bir futbolcu olduğum için ayrıca ilk çıkış anlamında kendimi biraz daha geliştirebilirim diye düşünüyorum. İyi yönlerime gelince; yüksekten gelen topları iyi indirebiliyor ve önde top saklayabiliyorum.”