Cenk Tosun'dan Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'in çocukluk hayali olduğunu söylerken, eski takım arkadaşı Mario Gomez'e Ezel dizisi karakterlerinden Eyşan benzetmesi yaptı.



Milli futbolcu Cenk Tosun, TRT Spor'a gündem ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu sakatlığına ilişkin "Bisiklet çevirmeye başladım, havuzda çalışıyorum, kuvvet antrenmanlarına başladım. Şimdilik sakatlık süreci pozitif geçiyor. 7-9 ay arasında sahaya döneceğim, risk en minimuma düşmüş olacak. Çok fazla acele etmeyeceğim." dedi.

"Premier Lig çocukluk hayalimdi"

Premier Lig'in çocukluk hayali olduğunu vurgulayan Tosun," Keşke dediğim hiçbir bölüm yok. Çocukluk hayalimdi. Hem benim hem babamın hayaliydi. TV'de izlerken bile çok çabuk futbol oynandığı için her zaman kendimi burada hayal ettim.



İsmimden söz ettirdim, herkes beni tanıyor ama daha fazla gol atmam lazım. İngiltere Premier Lig benim için çok büyük şeyler ifade ediyor." diye konuştu.



Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımdaki günleri hakkında konuşurken Mario Gomez'e göndermede bulundu.



Kariyerinde birlikte oynadığı en iyi ilk 11'i seçen Cenk Tosun, "Gomez'in yanına "Eyşan" diyerek not düşebilirsin" dedi.

Cenk Tosun'un Gomez'e yaptığı bu benzetme, sosyal medyada kısa bir sürede gündem oldu.