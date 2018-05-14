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Spor

Cenk Tosun çıktı, taraftar çıldırdı!

"Sam Allardyce, defol!"

14 Mayıs 2018 16:33

Everton'da oynayan milli futbolcu Cenk Tosun'un dün takımının West Ham United'a 3-1 yenildiği maçta oyundan çıkması taraftarları çılgına çevirdi.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Premier Lig'in son haftasında oynadığı maçta West Ham United'a 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Beşiktaş'ın eski golcüsü, 61'nci dakikada takımı 1-0 gerideyken oyunda çıkarak yerini Theo Walcott'a bıraktı.

"Defol!"

Deplasman tribününde yer alan az sayıdaki Everton taraftarı ise bu değişikliğin ardından menajer Sam Allardyce'a büyük tepki gösterdi.

Oyuncu değişikliğini ıslıklayan taraftarlar, "Sam Allardyce, defol!" tezahüratlarında bulundu. Öte yandan Cenk de oyundan alınmasına çok sinirlendi.

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