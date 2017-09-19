Cenk Tosun: Caner Erkin'in takımda olması benim için bulunmaz fırsat

Beşiktaş'ın bu sene formda başlangıç yapan ve son olarak Konyaspor maçında da golünü atan Cenk Tosun, asisti yapan Caner Erkin'i, "Onun takımda olması benim için bulunmaz fırsat" sözleriyle övdü.

Yaz tatilinde özel antrenörle birlikte çalıştığının altını çizen milli golcü, kendisini iyi ve güçlü hissetiğini söyledi.

Cenk Tosun, maç sonu beIN SPORTS'a şöyle konuştu:

"Gerçekten maça çok iyi başladık. Ben her zaman diyorum, Caner'in bizim takımda olması benim için bulunmaz fırsat. Çok güzel bir orta kesti. Ben de topla iyi konuştum, ön direğe bir koşu yaptım, top da iyi yere gitti. Daha farklı yenebileceğimiz bir maçtı ama 3 puan aldık, mutluyuz.

Ben her zaman kendime yeni hedefler koyuyorum. Bu sene de kendime yeni hedefler koydum, daha fazla çalıştım. Sezon başı hoca tutup tatilde çalıştım. Sezon başı kampını iyi geçirdim. Kendimi iyi ve güçlü hissediyorum. Gün geçtikçe de güçleniyorum.

Son maçlarda hatırlıyorum, son 4 maçta Konyaspor'a 6 gol mü ne attım. Serkan Ağabey'e şansım tutuyor heralde. "