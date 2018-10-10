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Spor

Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri mi dönüyor?

Everton'da bekleneni veremeyen ve bu sezon ligde 1 gol atan Cenk Tosun'un devre arasında Beşiktaş'a döneceği iddia edildi

10 Ekim 2018 21:58

İngiltere'nin önde gelen gazeteleri Everton’da bekleneni veremeyen Cenk Tosun'un devre arasında Beşiktaş'a döneceğini öne sürdü.

İngiltere’nin yüksek tirajlı İngiliz kulübünün 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcuyu gözden çıkardığını okurlarına duyurarak, "Cenk kredisini tüketti. İlk 11'de oynaması çok zor" yorumunda bulundu.

Geri dönmesi sürpriz değil

Gazeteler Beşiktaş'ın forvette yaşadığı sıkıntı nedeniyle Cenk Tosun'u yeniden takıma kazandırmayı planladığını vurgulayarak, "Bu transfere Cenk de sıcak bakıyor. Everton'da aradığını bulamayan 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a geri dönmesi asla sürpriz olmamalı" ifadesini kullandı. 

 

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