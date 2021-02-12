Cenk Tosun: Beşiktaş'a dönmek çok iyi geldi

Dün oynanan Türkiye Kupası maçında uzun süre sonra ilk kez Beşiktaş forması giyen yeni transfer Cenk Tosun, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Tosun, "Beşiktaş'a dönmek bana da iyi geldi" dedi.

Üç yıl sonra tekrar Beşiktaş'a dönen Cenk, dün ilk 11'de maça başladı ve bin 141 gün sonra yeniden siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı. 47'nci dakikada deneyimli oyuncu topu filelere gönderdi, ancak pozisyonun öncesinde Atiba'nın Ahmet Çalık'a faul yaptığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Yerini 65'te Larin'e bırakan Cenk maç sonunda şunları söyledi:

"Güzel bir başlangıç oldu. Yuvamı, arkadaşlarımı özlemiştim. Daha önce bitirebilirdik. Buraya bırakmamalıydık. Oynamaya ve takıma katkı sağlamaya geldim. EURO 2020'ye fit gitmek istiyorum. Şampiyonluğa inanıyorum. Ben de destek için geldim. Gaziantep'te Sergen hoca ile çalışmıştım. Sergen hoca çok tecrübelenmiş, çok üstüne koymuş. Taktiksel ve ikili ilişki anlamında... Beşiktaş'a dönmek bana da iyi geldi."

28 Aralık 2017'de Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında 4-1 kazandıkları Osmanlıspor maçında son kez Beşiktaş formasını giyen Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın yolunu tutmuştu.

TIKLAYIN - Sergen Yalçın: Kontrat uzatmak sadece benim istememle olmuyor