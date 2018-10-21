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Spor

Cenk Tosun attı, Everton kazandı

Everton - Crystal Palace: 2-0 İSTANBUL (DHA) - İngiltere Premier Lig 9'uncu hafta mücadelesinde milli oyuncu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, kendi sahasında Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti

21 Ekim 2018 22:53

Everton - Crystal Palace: 2-0

İSTANBUL (DHA) - İngiltere Premier Lig 9\'uncu hafta mücadelesinde milli oyuncu Cenk Tosun\'un formasını giydiği Everton, kendi sahasında Crystal Palace\'ı 2-0 mağlup etti.
Goodison Park\'ta oynanan müsabakada ilk yarı golsüz geçildi. 87\'nci dakikada Dominic Calvert-Lewin gol perdesini açan isim oldu ve takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. 89\'uncu dakikada ise milli oyuncu Cenk Tosun, maçın skorunu belirleyen golü attı ve Everton kendi sahasında Crystal Palace\'ı 2-0 mağlup etti.
Milli oyuncu Cenk Tosun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken 67\'nci dakikada Bernard\'ın yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Everton puanını 15\'e yükseltirken, Crystal Palace ise 7 puanda kaldı.

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