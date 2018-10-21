Cenk Tosun attı, Everton kazandı

Everton - Crystal Palace: 2-0

İSTANBUL (DHA) - İngiltere Premier Lig 9\'uncu hafta mücadelesinde milli oyuncu Cenk Tosun\'un formasını giydiği Everton, kendi sahasında Crystal Palace\'ı 2-0 mağlup etti.

Goodison Park\'ta oynanan müsabakada ilk yarı golsüz geçildi. 87\'nci dakikada Dominic Calvert-Lewin gol perdesini açan isim oldu ve takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. 89\'uncu dakikada ise milli oyuncu Cenk Tosun, maçın skorunu belirleyen golü attı ve Everton kendi sahasında Crystal Palace\'ı 2-0 mağlup etti.

Milli oyuncu Cenk Tosun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken 67\'nci dakikada Bernard\'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Everton puanını 15\'e yükseltirken, Crystal Palace ise 7 puanda kaldı.