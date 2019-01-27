İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun'a yeni talip çıktı. Bu sezon gözden düştüğü belirtilen Tosun için, bir başka Premier Lig ekibi Huddersfield Town'ın nabız yokladığı belirtildi.

Habertürk'ün haberine göre, Everton'da bu sezon gözden düşen ve forma şansı bulamayan Cenk Tosun için iddialar birbiri ardına geliyor. Liverpool Echo'da yer alan habere göre, milli oyuncu için Premier Lig'de son sırada bulunan Huddersfield Town'ın nabız yokladığı iddia edildi.

Haberde Cenk için son olarak Crystal Palace'ın teklifini reddeden Everton'ın, golcü oyuncu için 20 milyon Pound'dan aşağı bir ücreti kabul etmeyi düşünmediği vurgulandı.

Tosun, geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan 22,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Everton'a transfer olmuştu. Milli oyuncu, iki sezonda Everton formasıyla çıktığı 33 karşılaşmada 7 kere fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.