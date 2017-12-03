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Spor

Cenk Tosun: "Negredo'nun gol atması çok güzel"

"Dusko'nun sağ ayağıyla doksana gol atması şaşırttı ve sevindirdi" "Oğuzhan ve Tolgay bugün çok iyi oynadı" "Talisca olunca daha çift forvet gibi oynuyoruz" HAKAN TARHAN / İSTANBUL, (DHA) Galatasaray derbisinde gol perdesini açan isim olan Cenk Tosun,

03 Aralık 2017 02:05

\"Dusko\'nun sağ ayağıyla doksana gol atması şaşırttı ve sevindirdi\"

\"Oğuzhan ve Tolgay bugün çok iyi oynadı\"

\"Talisca olunca daha çift forvet gibi oynuyoruz\"

HAKAN TARHAN / İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray derbisinde gol perdesini açan isim olan Cenk Tosun, kazandıkları maç sonrasında açıklamalarda bulundu.
Siyah-beyazlı taraftarları öven Cenk Tosun, \"Herkes inanılmaz oynadı. 3-0 bitti ama farklı olabilirdi\" dedi. Siyah-beyazlı taraftarların 90 dakikada boyunca kendilerini desteklediklerini belirten Cenk Tosun, \"Taraftarımız  90 dakika hiç susmadı. Takım arkadaşlarım da inanılmaz oynadı. Maç 3-0 bitti ama daha farklıda bitebilirdi. 1-0 iken bomboş kaldığımız pozisyonları kaçırdık. Ondan sonra Dusko\'nun sağ ayağı doksana gol atması bizleri çok şaşırttı ve sevindirdi\" ifadelerini kullandı.
\"NEGREDO\'NUN GOL ATMASI ÇOK GÜZEL\"
Transferiyle ilgili sorulan soruya da yanıtlayan Cenk Tosun, \"Transfer ile alakalı ben bir şey demek istemiyorum. Başkanımız gerekenleri söyledi. Negredo\'nun gol atması çok güzel. Takımı bazen ben bazen o sırtlayacak. Oğuzhan ve Tolgay bugün çok iyi oynadı. Talisca olunca daha çift forvet gibi oynuyoruz. Her maça farklı taktik ile çıkıyoruz. Hoca da bugün bunu uygun gördü. İyi bir maç çıkardık bugün. Taraftarımız da gene çok iyiydi onlar beni bende onları alkışladım\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Cenk Tosun\'un açıklamaları
-Galatasaraylı futbolcuların stattan çıkışı
-Detaylar

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