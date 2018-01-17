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Spor

Cenk Tosun: "İngiltere'de oynamak hayalimdi"

"Fikret Orman beni çok seviyor" "Şenol Güneş babam gibi" "Goodison'da taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum" İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, yeni formasıyla ilk kez basın toplantısına çıktı

17 Ocak 2018 21:51

\"Fikret Orman beni çok seviyor\"

\"Şenol Güneş babam gibi\"

\"Goodison\'da taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum\"

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş\'tan Everton\'a transfer olan Cenk Tosun, yeni formasıyla ilk kez basın toplantısına çıktı.
Transfer sürecine dair açıklamalarda bulunan milli futbolcu, bu süreçte Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce\'ın kendisini çok istediğini belirterek, \"Everton, tarihi olan büyük bir kulüp. Sam Allardyce bu transferde önemli rol oynadı ve kulübün beni ne kadar çok istediğini bu sayede anladım. İngiltere\'de oynamak hayalimdi. Ödenen bonservis bedeli, üzerimde baskı oluşturmuyor. Aksine, buna layık görüldüğüm için gurur duyuyorum. Türkiye\'deki genç oyuncuların yurt dışına açılmasına örnek olmak istiyorum\" dedi.
\"FİKRET ORMAN BENİ ÇOK SEVİYOR\"
Beşiktaş\'ın \"Gel, gel. Ne olursan ol, gel\" kampanyasının tanıtım videosunda kendisinin yer almasına ilişkin konuşan Cenk, \"Videoyu izledim. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman beni çok seviyor. Kulüpte 3.5 yıl geçirdim. Şenol Güneş benim için baba gibi. Ama hayatta herkesin yeni hedeflere ihtiyacı vardır ve benimki gerçekleşti\" ifadelerini kullandı.
\"GOODISON\'DA TARAFTARLARLA BULUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM\"
26 yaşındaki futbolcu hızlı oyuna alışık olduğunu söyleyerek şunları söyledi:
\"Everton formasıyla atabildiğim kadar çok gol atarak kupalar kazanmak istiyorum. Premier Lig\'de maçlar çok tempolu oynanıyor. Ama ben de hızlı oyuna alışığım. İlk maçımın daha iyi geçmesini beklerdim. Goodison\'da taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Kulübe uyum sürecinde tüm arkadaşlarımdan destek gördüm ama özellikle Wayne Rooney, Gylfi Sigurdsson ve Phil Jagielka ile iyi anlaşıyorum. Oyun karakterim İngiltere için çok uygun. Emre Belözoğlu ve Tugay Kerimoğlu gibi iyi örnekler de İngiltere\'de çok başarılı oldu.\"

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