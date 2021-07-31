Cenk Okan Özpay, Marmaris yangının ilk gecesini anlattı: Sabaha karşı gördüğümüz Zodyak bot Rodos yönüne doğru hızlı bir şekilde yol aldı, ileride bir yerde işaret fişeği atıldı

Yazılım mühendisliği ve veri analitiği üzerinde çalışmalar yürüten Cenk Okan Özpay, Marmaris’te tanık olduğu orman yangınının ilk gecesini anlattı. Yangının başladığı zaman teknede olduklarını belirten Özpay, gece 2.05 sıralarında teknelerinin 100 metre ilerisinden bir Zodyak botun hızlı bir şekilde geçerek Rodos yönüne doğru gittiğine dikkati çekti.

“İleride bir yerde işaret fişeği atıldı. O sırada kıyıdaki görüntü üstteki gibiydi ama botun resmini zifiri karanlık olduğu için çekemedim. GSM operatörleri o bölgede kapsama alanı dışında olduğu için kimseye haber veremedik” diyen Özpay, “Az önce telefonla görüştüğüm Marmaris’ten arkadaşım yangının devam ettiğini ve Çiftlik bölgesine ilerlediğini söyledi. İçmeler gibi Çiftlik bölgesinde de kaybın büyük olduğu anlaşılıyor” dedi.

Özpay, devamında şunları kaydetti:

“Bu yangınların nasıl çıktığın henüz tam olarak bilemiyoruz. Küresel ısınmanın bir sonucu olarak kendiliğinden çıkmış da olabilir ama aynı anda pek çok yerde başlamış olması tesadüf olmadığını, sabotaj olabileceğini de akla getiriyor. Sabaha karşı, yangın büyürken Marmaris’in açıklarına doğru hızla gittiğini gördüğümüz Zodyak bot, gittiği yönde tanık olduğumuz işaret fişeği zihnimizdeki kuşkuları artırdı. İnsanlar öldü, hayvanlar öldü, tesisler ve evler yandı. Binlerce insanın canı tehlikeye girdi. Eğer bu bir sabotaj ise, adeta bir savaş ilanıysa, doğrudan sivil halk hedef alındığı için büyük bir korkaklıktır da.”

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