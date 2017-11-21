Cenk Ergün: Tudor ve Ayhan Akman görevlerinin başındadır

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 5-1 mağlup olan ve son 4 maçında 3. kez puan kaybı yaşayan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı hakkından basına bilgi veren Ergün, Teknik direktör Igor Tudor ve antrenör Ayhan Akman'ın görevlerinin başında olduğunu vurguladı. Cenk Ergün, "Hem Igor Tudor hem de Ayhan Akman şu anda antrenmandalar. Tudor ve Ayhan Akman görevlerinin başındadır." dedi.

İdman öncesinde yapılan toplantı hakkında bilgi veren Ergün, "Toplantıyı başkanımız benimle gerçekleştirdi. Son haftalarda yaşadığımız puan kayıpları, takımımızın son haftalarda gösterdiği kötü performansın sebepleriyle ilgili benden ayrıntılı, kapsamlı bir rapor talep etti. Teknik, taktik ve idari konularda sorumlu bütün arkadaşlarımızın da gerekli ölçüde uyarılmasını bizden istedi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın hala ligin zirvesinde yer aldığını hatırlatan Cenk Ergün, "Sonuçta biz ligin lideriyiz. Kendimize yakışmayacak bir mağlubiyetin sonrasında burada konuşuyoruz. Buraya geldiğimiz gibi buradan da sezon sonuna kadar gidebilecek güçte ve akılda olduğumuzu düşünüyoruz. Hiç kimse merak etmesin yine şu anda bulunduğumuz konumda ligi bitireceğiz." şeklinde konuştu.

Cenk Ergün son olarak, sarı-kırmızılı takımın Faslı oyuncusu Younes Belhanda'nın Fransız basınına yansıyan ve Igor Tudor'u eleştirdiği iddia edilen açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirterek, "Belhanda’nın açıklamalarının orijinalini dinledim. Açıklamanın tamamını dinlerseniz, hazırlığının eksik olmasının nedeni milli takımdan dönüşüyle ilgilidir." diye konuştu.