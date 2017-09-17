Cenk Ergün: "Umarım bundan sonraki maçlarda da ligin başındaki gibi devam ederiz"

\"Selçuk, Galatasaray\'a kendini adamış bir oyuncu, takımın önemli parçalarından biri\"

\"Bu yılki özelliğimiz tempolu, arzulu ve iştahlı oyun\"

Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, Kasımpaşa\'yı 2 - 0 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ergün, \"Bu seneki özelliğimiz tempolu, arzulu ve iştahlı oyun. Bunu gösterdiğimiz sürece arkası zaten geliyor. Antalya\'dan dersimizi aldık. Umarım bundan sonraki maçlarda da ligin başındaki gibi devam ederiz. İlk yarıda oyunu tamamen kontrolümüz altında bulundurduk. Değerlendireceğimiz başka pozisyonlar da vardı. İlk yarıda da maçın sonunu getirebilirdik\" dedi.

Galibiyeti getiren 2 gole imza atan Bafetimbi Gomis ile ilgili de konuşan Sarı-kırmızılı yönetici, \"Gomis sürekli gol atmak isteyen bir oyuncu. Takım oyunuyla ne kadar önemli bir silahımız olduğunu gösterdi. Takıma verdiği motivasyonla, profesyonelliği ile de ciddi bir örnek. Bütün oyuncularımız nefeslerinin yettiğinin fazlasını sahaya koyuyorlar\" diye konuştu.

Ergün, yeni transferlerle olarak da, \"Latovlevici sakatlığından uzun bir süre sonra ve ilk kez takımla çıktı. Performansından memnunuz. Denayer birçok mevkide bize yardımcı olabiliyor. Bugün de sol bekte oynadı. Feghouli\'nin ciddi maç eksiği var. Onun da yüzdeleri yukarı çıktıkça ciddi etkisi olacak\" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı taraftarların oyuna girerken ıslıkla protesto ettiği Sinan Gümüş\'ün bu durumdan etkilenmemesi gerektiğini belirten Cenk Ergün, \"Etkilenmemesi lazım, o da toparlayacaktır. Takımın önemli silahlarından biri. Oynadığında da yedekten girdiğinde de ne kadar etkili olacağını biliyor. Devamlılık sağlaması lazım\" dedi.

Selçuk İnan\'ın takımın önemli parçalarından biri olduğunu dile getiren Ergün, \"Selçuk İnan ülke futbolunun en tecrübeli oyuncularından biri. Çok büyük şampiyonluklara, zaferlere şahit oldu Galatasaray\'da. Galatasaray\'a kendini adamış bir oyuncu, takımın önemli parçalarından biri\" şeklinde konuştu.

Yabancı oyuncu sınırı ile yöneltilen bir soruya ise Ergün, \"Yerli oyuncuda sınırlama yok. Kulüpler isterse 28 oyuncusunu da yerli oyuncudan ya da daha az yabancı oyuncudan yapabilirler. Bizim inancımız kaliteli oyuncuya yatırım yapmak. Önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği Vakfının düşüncesini göreceğiz. Yerli yabancı ayrımına bakmadan formayı kim hak ediyorsa onunla şampiyonluk yolunda yürüyeceğiz\" yanıtını verdi.

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- Cenk Ergün\'ün açıklamaları

HABER-KAMERA: SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA)