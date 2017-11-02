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Spor

Cenk Ergün: "Başkanımızın teknik direktörümüze vermiş olduğu destek ortada"

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Süper Lig'de yarın oynayacakları Gençlerbirliği maçını kazanarak tekrar çıkışa geçmek istediklerini söyledi

02 Kasım 2017 19:55

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Süper Lig\'de yarın oynayacakları Gençlerbirliği maçını kazanarak tekrar çıkışa geçmek istediklerini söyledi.
Cenk Ergün, Türkiye Futbol Federasyonun Riva\'daki tesisinde gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur kura çekiminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek\'in dün antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcuları ziyaret ettiğini hatırlatan Ergün, \"Eleştiriler doğal. Galibiyetlerde nasıl çok büyük övgüler aldıysak mağlubiyetlerde de yergiler aldık. Bizim başkanımızın teknik direktörümüze vermiş olduğu destek ortada. Başkanımız dün antrenmanımızı da ziyaret etti ve özellikle teknik direktörümüzle bir araya geldi. Tudor\'a güveniyoruz. Ona güvenerek yola çıktık. Güzel işler yapabileceğimizi gösterdik. Bu aradaki iki haftalık gerilememizi yarın oynayacağımız maçla döndürmemiz lazım. İnanıyorum ki taraftarımız da bize güveniyor\" ifadelerini kullandı.
Kupada 5. turda Sivas Belediyespor\'la eşleşmelerini de değerlendiren Cenk Ergün, \"Amacımız katıldığımız bütün kulvarları kazanmak. Sivas Belediyespor daha önce eşleşmememiştik. Amacımız bu turun sonunda onları eleyip bir üst tura çıkmak.\" diyerek sözlerini tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Cenk Ergün\'ün açıklamaları

Haber-Kamera: Sercan SAPANATAN - Hakan TARHAN / İstanbul,(DHA) -

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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