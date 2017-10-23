Cenk Ergün " Üst düzey bir yönetim olmadı"

\"Bütün olana bitene rağmen bu maçı kazanmamız lazımdı\"

\"Belhanda birebir Sneijder’in alternatifi\"

\"İpi göğüsleyeceğimize inanıyoruz.”

Galatasaray Kulübü Sportif Direktörü Cenk Ergün 0-0 tamamlanan Fenerbahçe maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır\'ı eleştiren Ergün\'ün değerlendirmeleri şu şekilde:

“İlk yarı Serdar’ın çıktığı zamana kadar kontrol bizdeydi. Ondan sonra istediğimiz oyunu sergileyemedik. İkinci yarı daha iyi başladık. 10 kişi kalana kadar kontrol elimizdeydi. Gol atacağımıza inanıyorduk. Ama hesaplar değişebiliyor. Ondan sonra gol yememek üzerine döndük. Pozisyon vermedik.”

“ÜST DÜZEY BİR YÖNETİM OLMADI”

“Bizim gördüğümüz kadarıyla penaltı. Beklentimiz böyle üst düzey bir müsabakada böyle bir hatanın olmaması. Ama ondan sonra da golü bulacağımıza inanıyorduk. 10 kişi kalmak işi bozdu. Dediğim gibi böyle üst düzey bir müsabakada üst düzey bir hakemden penaltı kararını bekliyorsunuz. Ama bizim beklentilerimiz derecesinde üst düzey bir yönetim olmadı. Maçtan önce hakemle ilgili hiçbir tedirginliğimiz yoktu. Dediğim gibi Cüneyt Hoca Türkiye’nin son dönemlerde yetiştirdiği en iyi hakem. Kulübenin tepkisi de çok net bir şekilde gördükleri pozisyonların ters değerlendirmesi nedeniyle… Bu 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil. Dolayısıyla bir tepki oldu. Kulübede olan oyuncularımız ve teknik ekip de pozisyonlar gördükleri şekilde değerlendirmeyince tepki gösterebiliyor.”

“OLANLARA RAĞMEN KAZANMAMIZ LAZIMDI”

“Müsabaka öncesi teknik heyetle rakip analizi yapılıp eksiler artıklar değerlendirilirken bugün sahaya çıkan formasyonda daha etkili olabileceği düşünüldü. ‘4’lüye dönmeden önce de ne kadar etkili olduğumuzu gösterdik. Hafta boyunca da takım buna çalıştı. Ama maalesef elimizde olmayan değişikliklerden dolayı eski pozisyona döndük. Maç içerisindeki değişikliklere göre pozisyon almamız lazım. Bütün olana bitene rağmen bu maçı kazanmamız lazımdı. Yine puan farkımızla lideriz. Bu maçta ne şampiyon olacaktık ne de ligi kaybedecektik. Şimdi önümüzde çok ciddi bir Trabzonspor deplasmanımız var.”

“ARTI OLARAK GÖRÜLEBİLİR”

“Oyuncular baskıyı kaldırabilecek kapasiteye ve geçmişe sahip. Derbilerin adı üstünde. Bütün bu şartlara rağmen kazanan taraf olmayı isterdik. 10 kişi olmamıza rağmen pozisyon vermeden 1 puanla kapatmış olmak da artı olarak görülebilir.”

“10 KİŞİ KALMAMAMIZ LAZIMDI”

“Sneijder bizim yıllardır tam anlamıyla 10 numara oynayan oyuncumuzdu. Bu seneki oyun anlayışımızda görevleri biraz arkadaşları tarafından paylaşılıyor. Belhanda birebir Sneijder’in alternatifi bu görevi paylaşarak yapıyor. Şu maça kadar klasik anlamındaki 10 numara gibi algılanmasa da oyun içindeki katkısı bizi başlangıç olarak tatmin ediyordu. Ama orada 10 kişi kalmamamız lazımdı.”

“TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK”

“Daha önümüzde bir zaman var. Hem devre arası hem de sezon sonu için transfer çalışmalarına başladık. Teknik ekibimizle koordineli bir şekilde bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. Latovlevici ve Linnes bize çok katkı sağlayacak arkadaşlarımız. Belhanda Trabzonspor maçında oynamayacak. Kadro genişliği içinde oynayan oynamayan, yedekten gelenlerin ne kadar önemli olduğu bu maçta da karşımıza çıktı.”

“TALİMATLAR İÇERSİNDE SAHAYA ÇIKIYORUZ”

“Yerli-yabancı uygulamasının üçüncü senesi. Biz de bize verilmiş olan talimatını içinde bir takımla sahaya çıkıyoruz. Birçok ülkeden seyredilmesi derbinin güzel bir şey. Keşke oraya bir galibiyetle kendimizi gösterebilseydik.”

\"İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİMİZE İNANIYORUZ\"

“Zorlu bir periyot. Takımımıza güveniyoruz. Oyuncularımızın uyumlarının her geçen gün daha da artmasıyla ipi göğüsleyeceğimize inanıyoruz.”

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-Cenk Ergün açıklamalar

Ali DANAŞ-İstanbul-DHA