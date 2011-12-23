Cenk Eren, 'Veren' davasını kazandı

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'Çok kırıldım, uzlaşmam'





Barbaros Şansal'a açtığı hakaret davasını kazandı. Şansal, Mehmet Ali Erbil'in de daha önce bu sözü söylediğini belirtti ama karar aleyhine çıktı.Milliyet gazetesinin haberine göre, ünlü şarkıcı ve işletmeci Cenk Eren, geçen yıl Ece Erken'in FOX'ta sunduğu programda adını söylerken Cenk Veren diyen ünlü modacı Barbaros Şansal'a karşı açtığı hakaret davasını kazandı. Gerçek adı Yüksek Venedik olan Cenk Eren'in avukatı Şeyda Yıldırım, geçen yıl kasım ayında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na Şansal hakkında suç duyurusunda bulundu. Eren dilekçesinde annesi, kardeşi ve yeğeniyle beraber izlediği programda Barbaros Şansal'ın kendisine hakaret ettiğini ve cezalandırılmasını istediğini belirtti. Hakkında Bakırköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Barbaros Şansal'ın avukatı ise müvekkilinin "Eren" yerine "veren" kelimesini kullanırken hakaret kastının olmadığını, dil sürçmesi nedeniyle böyle konuştuğunu ifade etti ve Mehmet Ali Erbil örneğini vererek "Mehmet Ali Erbil'in de birçok defalar şikayetçiye 'veren' biçiminde konuşmaları olmuştur ama onun hakkında dava açılmamıştır" şeklinde savunma yaptı."Ailemde izlediğim program yüzünden çok kırıldım" diyen ve uzlaşmaya yanaşmayan Cenk Eren'in şikayetiyle ilgili karar dün çıktı. Bakırköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi Şansal'ı 1500 TL tazminat ödemeye mahkum etti. Ancak Şansal'ın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkumiyetinin bulunmaması ve yeniden suç işlemeyeceği kanati nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. 5 yıl içinde başka bir suç nedeniyle yeni bir dava açılması halinde bu ceza tekrar yürürlüğe girecek.