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Cenk Eren: Toprağın altına girmemek içinde kadavra olmak istiyorum

"Oturduğum şezlong kırılınca kilo vermeye karar verdim"

19 Aralık 2016 14:32

Sanatçı Cenk Eren, "ölümden korkmadığını" savunarak "Ama toprağın altına girmekten orada yalnız kalmaktan korkuyorum. Toprağın altına girmemek içinde kadavra olmak istiyorum" dedi. 

Çok titiz biri olduğunu belirten Eren, "Bu bende ruh hastası boyutundaydı ama 8 ay önce barınaktan köpek sahiplendim şimdi biraz daha durulmaya başladım titizlikte. Ayrıca çok hırslıydım bu bana kötü şeyler yaptırdı. Ama hırslarımı törpülemeye başladım ve daha mutlu olmayı öğrendim" ifadesini kullandı.

Emre Saygı'nın "Hadi Be" programına katılan Cenk Eren'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Geçtiğimiz yaz Saba Tümer'le birlikte tatile gittik. Ben sahilde şezlonga oturduğum anda şezlong kırıldı. Saba da ‘Cenk az ye’ diye dalga geçince 2 ayda 10 kilo verdim. İnsan ne kadar kilo verirse genç gözüküyor. Eskiden yaşlılığı kafama çok takıyordum ama daha sonra olgunlaştığımı hissetmeye başladım. Şuan yaş almanın kötü bir şey olmadığını düşüyorum. Aslında ölümden korkmuyorum ama toprağın altına girmekten orada yalnız kalmaktan korkuyorum. Toprağın altına girmemek içinde kadavra olmak istiyorum"

"Uzun yıllardır karavanla Türkiye turuna çıkmak istiyorum. Tabi bu turda çocukluk arkadaşlarımda olacak. Çünkü ilk şöhret olmaya başladığımda ben de ne oldum delisi hastalığına yakalandım. Psikologum şöhret güzel ama geçmişinden kopma sakın dedi. O yüzden arkadaşlarım hazır karavanım hazır ama vaktim yok. Çok titiz birisiyim. Bu bende ruh hastası boyutundaydı ama 8 ay önce barınaktan köpek sahiplendim şimdi biraz daha durulmaya başladım titizlikte. Ayrıca çok hırslıydım bu bana kötü şeyler yaptırdı. Ama hırslarımı törpülemeye başladım ve daha mutlu olmayı öğrendim"

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Cenk Erenşezlongtoprak

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