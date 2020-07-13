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Cenk Eren: Defne Samyeli bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış

13 Temmuz 2020 17:18

Şarkıcı Cenk Eren, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin paylaştığı fotoğrafın haber olmasını hesabında alıntılayarak, "Bizimle aynı afişte yer almak istememişti, haklıymış" diye yazdı.

Defne Samyeli, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Samyeli'ye meslektaşı Cenk Eren'den yorum geldi.

Sözlerine "Gerçekten çok güzel bir kadın" diyerek başlayan Cenk Eren, Samyeli ile geçen yaz Çeşme'de aynı mekanda sahne aldıklarını söyledi. Eren, Samyeli'nin Yaşar, Ayta Sözeri, Deniz Seki ile aynı afişte yer almak istemediğini açıklarken, "Aynı afişte yer almak istememiş öyle yazılmıştı valla haklıymış biz çirkin kalırmışız yanında ne yapalım" ifadelerini kullandı.

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