Cenk Eren: Butik bir tımarhanem var

Şarkıcı Cenk Eren, "'Sırtımdaki bıçağı çıkarır, temizler, öyle geri veririm. 'Al canım bıçaklarını geri' derim'. Küçük butik bir tımarhanem var. Hepsini oraya koydum, izliyorum. İyi niyetliyim, ilaçlarını da düzenli veriyorum" dedi.

Hürriyet Kelebek'e verdiği röportajda hem yeni çalışmasını, hem de müzik sektöründe yaşananlar hakkında konuştu.

25 Haziran’da çıkacak yeni albümünde Barış Manço şarkılarını cover’layan Eren, cover yapmanın riskli olup olmadığı sorusuna, ilk albümden bu yana söyleyenlerin üzerine çıkmama kaygısı olduğunu belirterek, ''Ama onlardan daha iyi söyleyeceğim gibi bir derdim olmadı hiçbir zaman. Zaten seslendirenler çok iyi söylemişler. Tanju Okan, Ferdi Özbeğen ve Selda Bağcan şarkılarında eserler onların değildi, onlar yorumculardı. Barış Manço’da ise eser ve yorum kendisine ait. Bu beni tabii biraz tedirgin etti. İlk üç albümden farklı olarak biraz daha kendi yorumumu öne çıkarmaya çalıştım. Her yiğidin yoğurt yiyişi ayrı. Ben kendi yorumumu ortaya koymak istedim'' yanıtını verdi.

''Belli bir yaştan sonra bazı sözler ağzıma oturmuyor''

Eren, ''Yeni isimler arasında az da olsa çok yetenekli söz yazarları ve besteciler var. Birçoğunun çok yaşanmışlığı olmadığı için duyguları söze ve besteye dökemiyorlar. Belli bir yaştan sonra bazı sözler de ağzıma oturmuyor. Misal “aşkımdan patladım, çatladım” diye sözleri olan şarkıyı bu yaştan sonra söyleyemem. Sokak diline gidemem. Gidene de bir şey diyemem. Yeni jenerasyon bunu istiyor olabilir ama; ben yapamam. Benim dinleyicim, “Aman” der'' dedi.

''Balkon komşum Ata Demirer, o yüzden evde olmak dokunmadı''

Eren şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi öncesini de evde geçirdiğim için bir şey değişmedi. İşim dışında evden çıkmıyorum. Ben, bir 10 senedir evdeyim. Evimde mutlu olmayı seviyorum. Köpeğim, bir iki arkadaşım, Cihangir... Balkon komşum Ata Demirer. O yüzden evde olmak dokunmadı. Albüm de zamanımı aldı tabii''

''Şafak Karaman, sözleşmem olmasına rağmen bana bir şey yatırmıyor''

"İlk iki proje albümümün yapımcısı Şafak Karaman. Sözleşmem olmasına rağmen bana bir şey yatırmıyor. Hakların yüzde 20’si bana ait sözleşmede. Ayıp değil mi? İki albümü beraber yapmışız. Onu mahkemeye mi vereyim, değer mi? Üçüncü albümde Selda Bağcan yapımcım. Her iki ayda bir telifimi kuruşu kuruşuna yatırıyor. Telif ücretleri de çok büyük değil bakın. Zaten oranlar da belli. İlk iki projenin de fikri benden çıkma üstelik. Ona sorarsanız “Verdim, ödedim” diyecektir. Ferdi Özbeğen albümünün sözleşmesi bile yok. Güvenmişim çünkü. Tanju Okan sözleşmesinin üstünden gitmişim, imza bile vermemişim''

''Çok iyi niyetliyimdir. Allah içimden almasın''

Eren, neden sözleşme yapmadığı sorusuna ilişkin olarak ise şunları kaydetti:

''Çok iyi niyetliyimdir. Allah içimden almasın. Ben, çok gördüm, bana yapılanların sonunu ama; bana hiçbir şey olmuyor. Selda Bağcan’la anlaşmam yok. Bu albümünde onun firmasında değilim, DMC ile yayınladık. Sanki kendi şirketinin yorumcusuymuşum gibi ilgilendi. Yapımcıdan yapımcıya bir fark var''

''Küçük butik bir tımarhanem var''

''Sırtımdaki bıçağı çıkarır, temizler, öyle geri veririm. “Al canım bıçaklarını geri” derim.“1 seneye perişan olacak” derim beklerim. Sabırla beklerim. Küçük butik bir tımarhanem var. Hepsini oraya koydum, izliyorum. İyi niyetliyim, ilaçlarını da düzenli veriyorum''