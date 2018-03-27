Cenk Başlamış ve Okay Deprem, Putin'i anlattı: Rusya'yı Yeniden Ayağa Kaldıran Lider

Gazeteci Cenk Başlamış ve Okay Deprem'in yazdığı "Vladimir Vladimiroviç Putin: Rusya'yı Yeniden Ayağa Kaldıran Lider" kitabı satışa çıktı. Başlamış ve Deprem, 18 yıldır Rusya yönetiminde bulunan Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hikayesini anlattı. Doğan Kitap tarafından yayımlanan 373 sayfalık kitapta, Rus liderin çocukluğu, ilk kez KGB'nin kapısını çalması, öğrencilik dönemi, gizli servis için çalışmaya başlaması, Doğu Almanya'da görev alması, St.Petersburg Belediyesi'ne girişi, Moskova'ya transfer olması ve iktidar merdivenlerini çıkışı ayrıntılı olarak anlatılıyor.

Uzun yıllar Milliyet’in Moskova temsilciliğini yapan Başlamış, iki hafta önce yapılan başkanlık seçimini de büyük farkla kazanarak iktidarını 2024 yılına kadar uzatan Putin'in bilinmeyen öyküsünün yanı sıra, Sovyetler Birliği'nin son döneminden başlayarak onun iktidara geldiği 1999 yılına kadar ülkede yaşananları, tanık olduğu çarpıcı olayları da aktarıyor. Deprem de, eski Sovyet coğrafyasında, özellikle Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri kendi tanıklığında anlatıyor.

Hürriyet Daily New Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin kitabın arka kapağında "Yıllarca Moskova'da çalışan deneyimli gazeteci Cenk Başlamış ve Okay Deprem, Putin'in Leningrad sokaklarından KGB başkanlığına, oradan Kremlin'e uzanan iktidar öyküsünü eşsiz ayrıntılarla anlatıyor. Son beş asırdır Türkiye'nin hep dikkatle yaklaşmak zorunda olduğu komşusu Rusya'da neler olduğunu anlamak isteyenler bu kitabı mutlaka okumalı” yorumunda bulunurken; Cumhuriyet gazetesi yazarı Kadri Gürsel de kitaba dair şu değerlendirmede bulunuyor:

"Putin Rusyası ile ittifak arayışlarının tartışıldığı bir dönemde yayımlandığı için değeri daha da artan bu kitap, Türk okuruna benzersiz bir katkı sunuyor. Rusya'yı uzun yıllar boyunca Rusya'da yaşayarak, Rusça okuyarak, Ruslarla Rusça konuşarak izlemiş iki tecrübeli uzman gazeteci, bu büyük komşumuz ve güçlü liderleri Putin hakkında bizi bilgilendirip aydınlatıyor, böylece önemli bir eksikliği gideriyorlar. Türk gazeteciliği adına övünç duyulacak bir çalışma."