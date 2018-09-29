Cenk attı, Everton farklı kazandı

Everton - Fulham: 3-0

İSTANBUL (DHA) - İngiltere Premier Lig 7\'nci hafta karşılaşmasında milli oyuncu Cenk Tosun\'un formasını giydiği Everton kendi sahasında Fulham\'ı 3-0 mağlup etti.

Goodison Park\'ta oynanan mücadelede gol perdesini Gylfi Sigurdsson açtı. 52\'nci dakikada penaltı atışından faydalanamayan İzlandalı futbolcu, 56\'ncı dakikada sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. Maça yedek kulübesinde başlayan ve 55\'inci dakikada Dominic Calvert-Lewin\'in yerine oyuna dahil olan milli oyuncu Cenk Tosun, 66\'ncı dakikada bu sezon Premier Lig\'deki ilk golünü atarak farkı 2\'ye çıkarttı: 2-0. Maçta son sözü ise yine Sigurdsson söyledi. Yıldız oyuncu 89\'uncu dakikada kaydettiği golle skoru 3-0\'a getirdi ve maçın skorunu tayin etti.

Bu sonuçla Everton puanını 9\'a yükseltirken, Fulham 5 puanda kaldı.