Ceninin kalp atışı kan hücresini oluşturuyor

Ana rahmindeki ceninin kalp atışının yarattığı mekanik baskının, kan hücreleri ve kan dolaşım sisteminin oluşumunu sağladığı ortaya çıktı.



Bilim insanlarının araştırmalarına göre, donör sıkıntısı çekilen lösemi gibi ağır kan hastalıklarının tedavisinde bu bilgiden yararlanılabilecek.



Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları ilk defa kan hücrelerinin ve kan dolaşım sisteminin oluşmasını sağlayan ana unsurları tespit etti.



Araştırmada, kök hücrelerinin kan hücrelerine ve dolaşım sistemine dönüşmesini sağlayan en önemli faktörün, kalp atışının oluşturduğu biyomekanik baskı olduğu saptanırken, araştırma, uzun süredir bilim insanlarının kafasında yer eden "Neden hem insan, hem de hayvan embriyosunda henüz kana ihtiyaç olmadığı erken dönemde kalp atmaya başlıyor?" sorusunu da aydınlatıyor.



Boston Çocuk Hastanesi doktorlarının balıklar ve fareler üzerinde yaptıkları iki farklı araştırmayla elde edilen bu sonuç, ağır kan hastalıklarının tedavisinde uygulanan kemik iliği veya yeni doğan bebeklerin kordon bağında bulunan kök hücre nakline gerek kalmadan, hasta organizması ve deney tüplerinde kan hücrelerinin üretimini sağlayacak koşulları oluşturacak yeni ilaçların üretilmesine yardımcı olacak.



(AA)

