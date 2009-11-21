Cenin kök hücresinden insan derisi üretiliyor

Büyük yanıklarda acil uygulanabilecek bir tedavi yöntemi geliştiriliyor. Araştırmanın ilk aşamasında, insan cenini kök hücrelerinden deri hücreleri elde edildi.



Fransız bilim insanları, insan embriyonu kök hücreleri kullanarak, derinin üst katmanı “epiderm”in tamamını oluşturmayı başardı. İnsan cenin hücrelerinden elde edilen deri hücrelerinden (keratinosit) daha sonra laboratuvar ortamında en üst katmanı da dahil tüm katmanlarıyla bir epiderm oluşturuldu. Fransız bilim insanları, araştırmalarının bu aşamasında, “bunun normal bir epiderm olduğunu teyit etmeye” olanak sağlayacak dermatoloji alanında uzman bir biyoteknoloji şirketiyle işbirliği yaptı. Fransız araştırmacılar, son aşamada da İspanyol meslektaşlarıyla fareler üzerinde emplantasyon tekniği uyguladılar ve laboratuvarda geliştirilen epiderm farelere nakledildi.



2011 sonunda başlıyor



Çalışmalara başkanlık eden ekibin başkanı Marc Peschanski, deriyi farelere naklettikten sonra üç ay beklediklerini ve derinin üç kere yenilendiğini, zira insan derisinin her ay kendini tamamen yenilediğini belirterek, “Çalışmamızın insanlarda uygulanmasına geçmek için bir transfer teknolojisi çalışması başlatmamız gerek” diye konuştu. Tekniğin insanlarda uygulanmasına 2011 sonunda geçilebileceği tahmin ediliyor.



İlk başvuru körlük tedavisi için

Amerikalı araştırmacılar, ceninden elde edilen kök hücrelerin tedavi amacıyla insanlarda kullanılmasına yönelik ABD hükümetine başvuru yaptı. ABD’de bu tip tedavinin kullanılması yönünde yeni bir adım olan başvuru, Advanced Cell Technology firması tarafından, gençlerde görülen bir körlük hastalığı olan Stargardt hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybedecek 12 hasta için yapıldı. Tedavide embriyon kök hücrelerinden elde edilen retina hücreleri hastaya enjekte edilecek.