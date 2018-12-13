Cengiz'in golü yenilgiyi önleyemedi

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Viktoria Plzen, sahasında Roma'yı 2-1 mağlup etti ve grubunu 3. sırada tamamladı. Çekya ekibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Viktoria Plzen'e galibiyeti getiren goller 62. dakikada Jan Kovarik ile 72. dakikada Tomas Chory'den geldi. Roma'nın tek golünü ise milli yıldızımız Cengiz Ünder 67. dakikada attı.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Roma, grubunu 9 puanla 2. sırada tamamladı. Puanını 7'ye çıkartan Viktoria Plzen ise averajla grubu 3. sırada tamamladı. Çekya ekibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Bu arada Roma'da Luca Pellegrini maçın son dakikalarında kırmızı kart görerek oyundan çıktı.