Cengiz Ünder'e Milli Takım kapısı açıldı

Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim'in, Süper Lig lideri Başakşehir'de oynadığı futbolla dikkat çeken Cengiz Ünder'i kadroya çağıracağı öğrenildi.

Başakşehir’in sezon başında 600 bin Euro’ya Altınordu’dan transfer ettiği ve Türkiye Süper Ligi’ne bu sene damgasına vuran Cengiz Ünder Milli Takım kadrosuna davet edilecek.

Cengiz Ünder daha önce A Milli Takım kadrosuna çağırılmış ama daha sonra tekrar Ümil Milli Takım’a gönderilmişti.



Fakat Terim’in bu kez Cengiz’i bir daha geri dönmemek üzere kadroya alacağı öğrenildi.