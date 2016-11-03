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Spor

Cengiz Ünder'e Milli Takım kapısı açıldı

Daha önce de Milli Takım'a çağrılan Cengiz, Ümit Milli Takım'a gönderilmişti

03 Kasım 2016 12:04

Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim'in, Süper Lig lideri Başakşehir'de oynadığı futbolla dikkat çeken Cengiz Ünder'i kadroya çağıracağı öğrenildi.

Başakşehir’in sezon başında 600 bin Euro’ya Altınordu’dan transfer ettiği ve Türkiye Süper Ligi’ne bu sene damgasına vuran Cengiz Ünder Milli Takım kadrosuna davet edilecek.

Cengiz Ünder daha önce A Milli Takım kadrosuna çağırılmış ama daha sonra tekrar Ümil Milli Takım’a gönderilmişti.

Fakat Terim’in bu kez Cengiz’i bir daha geri dönmemek üzere kadroya alacağı öğrenildi.

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