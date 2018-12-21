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Spor

Cengiz Ünder UEFA'nın en iyiler listesinde

İSTANBUL / DHA İtalyan Roma Kulübü'nde forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç yeteneklerden kurulu 11'de yer aldı

21 Aralık 2018 20:26

İSTANBUL / DHA

İtalyan Roma Kulübü\'nde forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde forma giyen en genç yeteneklerden kurulu 11\'de yer aldı. 
UEFA, 2018 yılında Şampiyonlar Ligi\'nde oynayıp büyük gelişim gösteren genç yeteneklerden kurulu 11\'i açıkladı. Milli futbolcu Cengiz Ünder de 11\'in forvet bölgesinde yer aldı.
UEFA\'nın, Şampiyonlar Ligi\'nde oynayan genç oyunculardan kurulu 11\'i şöyle;
KALECİ: Odisseas Vlachodimos (Benfica)
DEFANS: Milan Skriniar (Inter), Matthijs de Ligt (Ajax), Andy Robertson (Liverpool)
ORTA SAHA: Frenkie de Jong (Ajax), Houssem Aouar (Olympique Lyon), Arthur (Barcelona), Nikola Vlasic (CSKA)
FORVET: Cengiz Ünder (Roma), Hirving Lozano (PSV), Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

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