Cengiz Ünder'den Marsilya taraftarına Beşiktaş benzetmesi

Fransız kulübü Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, Veledrome Stadı'ndaki atmosferi anlatırken Beşiktaş'ı örnek verdi.

Cengiz Ünder, Fransa Ligi'nde dikkat çeken performansına devam ediyor. Milli futbolcu dün akşam attığı golle, Marsilya'nın Clermont deplasmanında 1-0 galip gelmesini sağladı.

Performansıyla ülkede de ilgi toplayan Cengiz son olarak Canal Football Club'a açıklamalar yaptı. 24 yaşındaki yıldız teknik direktörü Jorge Sampaoli'ye övgüde bulundu. Marsilyalı futbolcu, "Türkiye'den bana hangi sistemde oynadığımızı soruyor. 'Boşverin' diyerek konuyu değiştiriyorum. Çünkü kendisiyle çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Gelmeden önce konuştuğumuzda da enerjisini hissedebiliyordum" dedi.

"Hücumda beni serbest bırakıyor"

Cengiz şöyle devam etti: "Sampaoli beni hücumda serbest bırakıyor. Bu benim için çok önemli. Kenarlarda oynuyorum, bire birlerde iyiyim. Rakibin üzerine gidiyorum ve böyle oynamayı seviyorum. Kendime gol atacak pozisyon bulmak ya da takım arkadaşlarıma gol şansı yaratmak istiyorum."

'"Marsilya taraftarları Beşiktaş'ınkilere benziyor"

Bir parantez de Olympique Marsilya taraftarlarına açan Cengiz Ünder, "Bu statta oynamak inanılmaz bir duygu. Taraftarlarımızla olmak, onları yanımızda hissetmek bir zevk. Bunu Türkiye'de iken Beşiktaş taraftarlarında hissetmiştim. Marsilya ile ikinci kez yaşıyorum. Her zaman bir sonraki maçı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

"Messi'yle büyüdüm, şimdi rakip oldum"

Cengiz Ünder, Fransa Ligi'ni ise şu sözlerle değerlendirdi: "Paris Saint-Germain'in çok iyi bir kadrosu var. Dünyadaki bütün yıldızlar orada. Ben Messi'yi izleyerek büyüdüm. Roma'dayken Barcelona ile çeyrek final maçı oynamış, Messi'yi görünce inanamamıştım. Ama bizim de iyi bir takımımız var. PSG maçında bunu gösterdik. Sahada savaşan kazanır, futbol sadece para değildir. Bence şampiyon olabiliriz."