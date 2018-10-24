"Cengiz Ünder iyi ve zeki bir futbolcu"

Almanya Bundesliga takımlarından Werder Bremen’de forma giyen Nuri Şahin, Roma’da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'in çok iyi ve zeki bir futbolcu olduğunu söyledi.

Nuri Şahin, Sport Bild dergisine verdiği röportajda, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın sağ kanadında görev yapan milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında "Altınordu’da çok iyi altyapı eğitimi alan iyi ve zeki bir futbolcu" değerlendirmesinde bulundu.

Altınordu’nun Türkiye’nin en iyi altyapı sistemine sahip olduğunu ve gençleri bilinçli bir şekilde Avrupa piyasası için yetiştirdiğine işaret eden Nuri, Cengiz’in sağdan içeriye gelerek sol ayağıyla şut atabildiğini belirtti.

30 yaşındaki futbolcu, Cengiz’in Bayern Münih’te forma giyen Hollandalı futbolcu Arjen Robben’in halefi olup olamayacağına ilişkin soruya, karşılaştırma yapmak istemediğini, Hollandalı futbolcunun 34 yaşında olmasına rağmen inanılmaz performans gösterdiğini aktardı.

"Milli maçı izlemek için okuldan kaçarak 10 kilometre koşup eve gittim"

Almanya’da doğmasına rağmen Türkiye Milli Takımı’nı seçmesiyle ilgili Nuri, "Bu benim için her zaman belliydi" ifadesini kullandı.

2006'da Almanya için oynama şansının bulunduğunu, Almanya Futbol Federasyonu'nda antrenörlük yapan Michael Skibbe’nin kendisiyle konuştuğunu ve dönemin milli takımı teknik direktörü Jürgen Klinsmann’ın da kendisiyle konuşmak istediğini anlatan Nuri, şunları kaydetti:

"Bundan onur duyduğumu söyledim. Ancak ben her zaman Türkiye için oynamak istedim. Aynı Borussia Dortmund, Real Madrid için oynamak istediğim gibi. 2002’de Türkiye’nin Brezilya’ya karşı oynadığı karşılaşmayı izlemek için okuldan kaçarak 10 kilometre mesafede olan eve koşarak gittim"

Türkiye'nin çeyrek finalde Senegal’i yenerek tur atladığında bunu araç konvoyuna katılarak kutladığını hatırlatan Nuri, "Ülkem için oynadığımda ne kadar harika olur' diye düşündüm" ifadesini kullandı.

Nuri, "Hiç pişman oldunuz mu?" sorusuna ise "Almanya için karar verseydim belki büyük şampiyonluklar kazanabileceğimi biliyorum. Kendime her zaman şu soruyu sordum: ‘Kalbin ne diyor.’ Bu karar Almanya'ya karşı değil, Türkiye için bir karardı" yanıtını verdi.