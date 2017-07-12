"Cengiz Ünder İtalya'ya transfer oldu" iddiası

Başakşehir forması giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder'in İtalyan ekip Roma'ya transfer olduğu iddia edildi. Manchester City'nin de talip olduğu genç oyuncunun İtalya'da forma giyeceği ileri sürüldü.

SkySport muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan ekip Cengiz'in bonservisi için 13 milyon Euro ödeyecek. 5 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı söylenen futbolcunun yıllık 1.5 milyon Euro alacağı da aktarılan bilgiler arasında.

Başakşehir formasıyla toplamda 43 maça çıkan 19 yaşındaki hücumcu kanat oyuncusu, 9 gol ve 7 asiste imza attı.

İtalyan devi Roma, daha önce Fenerbahçe'nin genç orta sahası Salih Uçan'ı iki yıllığına kiralayarak Türkiye'den transfer gerçekleştirmişti.