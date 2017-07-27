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Spor

Cengiz Ünder İtalyan basınında!

"Ünder Şov, Gol ve Sihirbazlık"

27 Temmuz 2017 16:45

Tottenham karşısında attığı golle dikkatleri üzerinde toplayan Cengiz Ünder, bugün de Çizme basınında yer buldu. 

La Gazzetta Dello Sport, "Ünder Bir Başarı" adıyla verdiği haberde, milli futbolcunun performansı ile parladığını yazdı.

Genç futbolcuyu izleyenlerin tatmin oldukları vurgulanırken, "Roma'nın kendisi için bonuslarla birlikte yaptığı toplam 14.9 milyon Euro'luk yatırımın ne kadar doğru bir hamle olduğunu gördük" satırlarına yer verildi.

Corriere Dello Sport da milli futbolcuya yer ayırdı.

"Ünder Şov, Gol ve Sihirbazlık" başlığını atan gazete, Cengiz'in performansını "çok iyi başlangıç" olarak niteledi.

Kendisi için "Türk Dybala" yakıştırması yapılan haberde, onun gibi solak ve oldukça benzer özellikleri var denildi.

Cengiz'in fiziksel özelliklerini de Juventus'un yıldız oyuncusu Dybala'ya benzeten Corriere Dello Sport, "saç kesimi, sahadaki hareketleri, fiziki yapısı Dybala'ya oldukça benzer" denildi.

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