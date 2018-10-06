Cengiz Ünder için 60 milyon Euro

Bayern Münih'in Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Calciomercato'nun haberine göre, Hollandalı futbolcu Arjen Robben'in yerine genç bir kanat oyuncusu arayan Bavyera ekibi, bu transfer için hedefine 21 yaşındaki milli oyuncu Cengiz Ünder'i ekledi.

Habere göre, daha önce Arsenal ve Manchester City'nin ilgilendiği Cengiz Ünder için Bayern Münih, 60 milyon Euro ödemeyi gözden çıkarabilir.

Cengiz, 2017 yılında Medipol Başakşehir'den 13.4 milyon Euro+bonuslarla birlikte Roma'ya transfer olmuştu.