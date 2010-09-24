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Yaşam

CENGİZ TOPEL ASKERİ HAVAALANI SERBEST KULLANIMA AÇILACAK KOCAELİ (A.A)

24 Eylül 2010 21:47

-CENGİZ TOPEL ASKERİ HAVAALANI SERBEST KULLANIMA AÇILACAK KOCAELİ (A.A) - 24.09.2010 - Kocaeli Valiliği, Cengiz Topel Askeri Havaalanı'nın serbest statüde kullanılmasına karar verildiğini bildirdi. Kocaeli Valiliğinin yazılı açıklamasında, Cengiz Topel Askeri Havaalanı'nın serbest statüde kullanıma açılması için alınması gereken tedbirler ve yapılacak yatırımlarla ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve diğer üst düzey yetkililerin katılımıyla dün toplantı gerçekleştirildiği belirtildi. ''Toplantı sonucunda, Cengiz Topel Havaalanı'nın serbest statüde kullanıma açılmasına karar verilmiştir'' ifadesi kullanılan açıklamada, işlemlerin tamamlanması konusunda kurumların üstleneceği işlem ve yatırımların belirlenerek, görev dağılımı yapıldığı kaydedildi.

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