Cengiz Semercioğlu'ndan sözlü tacize uğrayan Berkay'ın eşine: Benzin dökmemeliydin, güçlü kadın bunu yapar

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, şarkıcı Berkay ve Başakşehir’de forma giyen Arda Turan arasında bir gece kulübünde başlayan ve hastanede de devam eden kavgaya ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i eleştirdi. Eleştirinin ardından Semercioğlu'na tepkiler geldi. Hürriyet yazarı tepkilere "Tabii ya ben tam da, 'Kadın tacize karşı sesini çıkarmasın, görmezden gelsin, durumu idare etsin' dedim!" sözleriyle yanıt vererek Şahin için "Kafaların bi dünya olduğu ortamda olaya benzin dökmek yerine, kendin üstesinden gelirsin. 30’una merdiven dayamış güçlü bir kadın bunu yapar..." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN: Cengiz Semercioğlu, o kavgada Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i suçladı: Arda'nın sözünü koşarak kocasına yetiştirdi...

Semercioğlu'nun bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

Tabii ya ben tam da, “Kadın tacize karşı sesini çıkarmasın, görmezden gelsin, durumu idare etsin” dedim! Özlem Ada’yı da tacizi görmezden gelmediği için (!) kaybedenler listesine ekledim.

Madem durumu böyle anlayanlar var, Özlem Ada’nın o gece ne yapması gerektiğini daha açık yazayım...

1- Arda’nın ağzının payını kendin verirsin... Gerekirse de suratına tükürürsün.

2- Kafaların bi dünya olduğu ortamda olaya benzin dökmek yerine, kendin üstesinden gelirsin. 30’una merdiven dayamış güçlü bir kadın bunu yapar...

3- Bir gün sonra da yaşadığın tatsızlığı eşinle paylaşırsın.

Tabii kadının her koşulda koca korumasında olmasını savunanlara bunu anlatabilmek zor...