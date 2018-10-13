Cengiz Semercioğlu, o kavgada Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i suçladı: Arda'nın sözünü koşarak kocasına yetiştirdi...

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, şarkıcı Berkay ve Başakşehir’de forma giyen Arda Turan arasında bir gece kulübünde başlayan ve hastanede de devam eden kavgaya ilişkin kaleme aldığı yazısında Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i eleştirdi. Semercioğlu, “Özlem kaybetti: Arda’nın “Evli olmasam seni kaçırmazdım” sözünü koşarak kocasına yetiştirdiği, herkesin alkollü olduğu bir ortamda durumu yönetmek yerine olaya benzin döktüğü için” ifadelerini kullandı.

Özlem Ada Şahin, söz konusu tartışmayı Habertürk yazarı Esin Övet'e şu ifadelerle anlatmıştı:

“Bir anda Arda koluma dokundu kulağıma eğildi ve 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' dedi. Ben de 'Ne diyorsun kendine gel' dedim. Berkay gördü ve duydu. Sonra Arda'nın kulağına eğilip 'Eşimi gönderiyorum şimdi erkek erkeğe konuşağız' dedi. O anda bana döndü Berkay 'Hadi eve göndereyim seni' dedi. Ve tam kafasını çeviriyordu ki Arda o anda yumruğu patlattı. Bir anda oldu. Berkay asla bir kere bile dokunmadı ona. Bir kere bile vurmadı. Sadece sakin bir şekilde, Özlem'i göndereyim 'konuşacağız erkek erkeğe' dedikten sonra Arda yumruk attı.”

Cengiz Semercioğlu’nun Hürriyet’te yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Arda kaybetti:

Milletin eşine böyle bir lafı etmek, ne demek? Hadi etmedi diyelim, kafa atmak, hastaneye silah götürmek ne demek? Neresinden baksan Arda elde kalıyor artık... Yazık, hepimizin gözü önünde hızla eridiği için çok yazık...

Özlem kaybetti:

Arda’nın “Evli olmasam seni kaçırmazdım” sözünü koşarak kocasına yetiştirdiği, herkesin alkollü olduğu bir ortamda durumu yönetmek yerine olaya benzin döktüğü için...

Berkay kaybetti:

Bir şekilde sürekli popçu-topçu olaylarının içinde yer aldığı için. Evlenip iyi bir yuva kurmasına, çocuğu olmasına rağmen hâlâ olayların adamı olarak anıldığı için...”