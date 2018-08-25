Cengiz Semercioğlu'ndan "Bir gece için 1 milyon dolar” mesajını ifşa eden kadın oyunculara: Gaza gelmeyin...

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, sosyal medyadan kendilerine “Bir gece için 1 milyon dolar” yazan mesajlar gönderen kişileri ifşa eden Özge Borak ve Ayça Erturan’a “Arkadaşlar onları sayfalarınıza yazan densizlerin, bırakın 1 milyon doları ceplerinde 1 doları yoktur. Sizi trollüyorlar, siz de olayı gereğinden fazla ciddiye alıyorsunuz” diye seslendi.

“Gaza gelmeyin arkadaşlar. Tamam ahlaksızlık da, ortalığı yangın yerine çevireceğiniz bir durum yok” diyen Semercioğlu, “Bu teklifte bulunanların hep Azeri işadamı olması bile ilginç değil mi? Dövizdeki dalgalanmadan dolayı Türk işadamı deseler yeterince inandırıcı olmayacak çünkü. Tamam bunların yaptıkları seviyesizlik ama siz de sazan gibi atlamayın olaya” ifadesini kullandı.

Cengiz Semercioğlu’nun Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısının (25 Ağustos 2018) ilgili bölümü şöyle:

“Kadın ünlülerin sosyal medya hesaplarının altına “Bir gece için 1 milyon dolar” yazıyorlar, bizimkiler de trollendiklerinin farkında değiller, işi ciddiye alıp ‘bu ahlaksızlık’ diye isyan ediyorlar.

Gaza gelmeyin arkadaşlar.

Tamam ahlaksızlık da, ortalığı yangın yerine çevireceğiniz bir durum yok.

Haziran ayında Özge Borak, sayfasına böyle bir yorum yazan kişiyi ifşa etmişti.

Hesapta adam, Azeri işadamıymış.

Bir gece için 1 milyon dolar teklif ediyormuş.

Özge Borak da “Bu hadsizliğe ne desem bilemedim. Pis hadsiz” diye işi ciddiye almıştı.

Önceki gün aynısı oyuncu Ayça Erturan’ın başına geldi.

Yine bir Azeri soyadı kullanan troll, 1 milyon dolar önermiş bir gece için Ayça’ya...

O da “Edep yahu” diyerek isyan etmiş.

Arkadaşlar onları sayfalarınıza yazan densizlerin, bırakın 1 milyon doları ceplerinde 1 doları yoktur.

Sizi trollüyorlar, siz de olayı gereğinden fazla ciddiye alıyorsunuz.

Bu teklifte bulunanların hep Azeri işadamı olması bile ilginç değil mi?

Dövizdeki dalgalanmadan dolayı Türk işadamı deseler yeterince inandırıcı olmayacak çünkü.

Tamam bunların yaptıkları seviyesizlik ama siz de sazan gibi atlamayın olaya.”