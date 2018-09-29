Cengiz Semercioğlu: Venezuela'da kimse de kalkıp tacını geri alıp doktora verelim demiyor

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, "Estetik harikası Venezuela güzelleri neden tartışılmıyor..." başlıklı yazısında, Miss Turkey birincisinin estetik yaptırmasıyla ilgili görüşlerini yazdı. Ön elemesinde jüri başkanı olduğu yarışmanın birincisinin estetik yaptırdığını anlamadığını ifade eden Semercioğlu, Türk estetik uzmanlarının başarılı olduğunu dile getirdi.

Yazarın "Estetik harikası Venezuela güzelleri neden tartışılmıyor..." başlığıyla (29 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"Sanki yaşanacakları biliyormuş gibi geçen pazar yaptığım röportajda Miss Turkey’le ilgili “Estetikli yarışamaz diye bir kural yok” başlığını atmıştım...

Söyleyen benim de ön elemesinde yer aldığım jürinin başkanlığını yapan ve yıllardır bu organizasyonu düzenleyen Can Sandıkçıoğlu’ydu...

“Estetikle herkes güzel artık... Estetikle ilgili bir yasak yok mu” diye sormuştum, aynen şu cevabı vermişti:

“Dünyanın hiçbir yarışmasında ‘estetik yaptıranlar katılamaz’ diye bir kural yok. Venezuela güzellerinin her tarafı estetik. Bizim için nasıl gözüktüğü ve kişiliği önemli...”

Venezuelalı kızların bu yarışmalara yıllar öncesinden özel olarak hazırlandığını, estetikler yaptırdığını dünya biliyor.

Kainat ya da dünya güzeli seçildiklerinde kimse de kalkıp, bu kızın estetiksiz hali böyleydi, tacını geri alıp doktora verelim demiyor.

Türkiye’de ise bu tartışılıyor...

Miss Turkey birincisi olan Şevval Şahin’e, “Hangi ülkenin devlet başkanı Nusret’te yemek yediği için ülkesinde krize neden oldu” sorusunu sormuştum...

Yanıt verememişti. 1 euro’nun ise 6 lira olduğunu söylemişti, o zaman 7.40’dı...

Yüz yüze bu kısa sohbeti yaparken de estetikli olduğunu fark etmemiştim...

Sadece ben mi?

Can Sandıkçıoğlu da fark etmedi...

“Yarışmanın bu yılki 20 finalistinde estetik var mı” diye sormuştum, “Benim gördüğüm yok. Jürideydin, sence var mı” yanıtını vermişti.

Demek ki Türk estetik uzmanları denildiği kadar başarılıymış gerçekten."

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