Cengiz Semercioğlu: On binlerce Periscope kullanıcısının özgürlüğü elinden alınıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, futbol maçları sırasında Periscope’a ulaşım yasağı gelmesini eleştiren bir köşe yazısı kaleme aldı ve ‘on binlerce Periscope kullanıcısının özgürlüğünün elinden alındığını’ söyledi.

‘Digiturk’un canlı yayınlar nedeniyle aldırdığı karar için ‘Periscope’a 90 dakika erişim yasağı’ geleceğinin söylendiğini aktaran Hürriyet yazarı, durumun bu kadar basit olmadığını anlattı ve bütün maçlar için bu yasağın uygulanacağını hatırlatarak ''90 dakika falan değil haftanın en az 4 akşamını doğrudan etkileyen bir uygulama bu'' diye yazdı.

Gazetenin bugünkü (7 Ağustos 2018) nüshasında ’’90 dakika değil haftada 12,5 saat yasak’’ başlığıyla yayımlanan yazının ilgili kısmı şöyle:

‘’Cuma günü 21.45’ten 23.45’e kadar canlı yayın uygulaması Periscope’a erişim yasak...

Çünkü Ankaragücü-Galatasaray maçı var...

Cumartesi günü üç maç olduğundan yasak 19.30’dan 23.45’e kadar sürüyor...

Dört maçın olduğu pazar günü yine 19.30’dan 23.45’e kadar yasak...

Bitmedi pazartesi akşamı Kayserispor-Antalyaspor maçı var 21.45’ten-23.45’e kadar Periscope yasak yine...

Digiturk’un canlı yayınlar nedeniyle aldırdığı karar için ‘Periscope’a 90 dakika erişim yasağı’ deniyor ya, gördüğünüz gibi 90 dakika falan değil haftanın en az 4 akşamını doğrudan etkileyen bir uygulama bu...

Her hafta toplam 12,5 saat yasak, o da şimdilik... Yarın öbür gün kupa maçları var, gündüz maçları var, yasağın süresi daha da artacak...

Digiturk yerden göğe kadar haklı bu korsan yayıncılık konusunda ama bu bir çözüm değil...

Yapacak olan Instagram’dan yayın yapar, Facebook’tan yapar, Twitch’ten yapar...

Hepsine mi erişim yasağı aldıracak Digiturk?

Bu en kolay çözüm, al baltayı eline vur.

Zor olan bu korsan yayıncılarla hukuki mücadeleyi yürütebilmek.

Korsan yayın yapanların adresleri tespit edilse, ciddi bir takip ordusu kurulsa, IP’lerden tespit edilenlere hemen ağır para cezaları verilse bakın bakalım kimse cesaret edebiliyor mu Periscope’tan canı yayın yapmaya...

Ama bunu yapmak yerine yasak getirerek on binlerce Periscope kullanıcısının özgürlüğü alınıyor elinden…’'