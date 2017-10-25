Cengiz Semercioğlu, Eşref Kolçak'tan özür diledi: 92 yaşında bir babayı asla kırmak istemem

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, hayatını kaybeden şarkıcı Harun Kolçak'ın ardından kaleme aldığı yazısında "Harun Kolçak’ın müzikal yolculuğu alkol ve uyuşturucu görmezden gelinerek yazılabilir mi?" ifadelerine tepki gösteren Eşref Kolçak'tan özür dilediğini yazdı. Semercioğlu, canlı yayında baba Kolçak ile yaptığı telefon konuşmasında, Harun Kolçak'la ilgili yazdığı yazısının çarpıtıldığını belirterek "O yazı bir medya eleştirisiydi ama başka yerlere çekildi, yanlış anlaşıldı ve beni sizinle karşı karşıya getirdiler. Ben 92 yaşında bir babayı asla kırmak istemem. Sizi en ufak bir şekilde üzdüysem özür dilerim” dedim..." diye belirtti.

Semercioğlu'nun "1 reyting kaç kişiye denk düşer söyleyeyim..." başlığıyla yayımlanan (25 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Eşref Kolçak’tan canlı yayında özür dileyince bana ne dedi?

Eşref Kolçak geçen gün kendi kullandığı aracıyla kaza yapınca, hemen arayıp televizyonda canlı yayına bağladım...

Allah’a şükür bir şeyi yokmuş, maddi hasarlı bir kaza yaşamış.

Söylemeden telefonu kapatsaydım içim içimi yerdi: “Eşref Abi, oğlunuz Harun Kolçak’ı kaybettiğinizde ben bir yazı yazdım. Harun benim de arkadaşımdı.

O yazı bir medya eleştirisiydi ama başka yerlere çekildi, yanlış anlaşıldı ve beni sizinle karşı karşıya getirdiler. Ben 92 yaşında bir babayı asla kırmak istemem. Sizi en ufak bir şekilde üzdüysem özür dilerim” dedim...

Usta oyuncu Eşref Kolçak da şöyle dedi: “Hayretler içinde kalıyorum, ben kimseye kızmış değilim. Hem görmedim hem kati suretle size kızmış değilim, ne münasebet.”

En kısa sürede ziyaretine gidip elini de öpeceğim usta oyuncunun...

Not: Eşref Kolçak’la canlı yayında bu sohbetimizi hurriyet.com.tr’deki sayfama koydum, izleyebilirsiniz...