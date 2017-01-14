Cengiz Semercioğlu: Erhan Çelik'e dedim ki...

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, TRT 1 Ana Haber sunucusu Erhan Çelik'i sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak uyardığını yazdı. Semercioğlu, Erhan Çelik'in girişimiyle çekilen "Benim adım Fethi Sekin" videosunu hatırlatarak "Geçen gün kendisiyle konuşurken, 'Seni böyle işlerle konuşmak istiyoruz, sosyal medyada yanlış yerlere çekilip yorumlanacak paylaşımlarınla değil' dedim. 'Haklısın, bundan sonra sosyal medya paylaşımlarıma daha dikkat edeceğim' dedi" ifadesini kullandı.

Cengiz Semercioğlu'nun "Bu gençlere 15 bin lira verecek sponsor yok mu?" başlığıyla yayımlanan (14 Ocak 2017) yazısı şöyle:

İzmir’de şehit düşen kahraman polisimiz Fethi Sekin için Erhan Çelik’in hazırladığı ve ilk kez TRT 1 Ana Haber’de yayınlanan klibi çok beğendiğimi ben de söylemeliyim.

Erhan Çelik’in yazdığı metnin her satırını başka bir ünlü okumuş ve peş peşe kurgulanmış.

Geçtiğimiz hafta sonu bunun için tek tek ünlü isimleri arayarak uğraşmış Erhan Çelik.

Geçen gün kendisiyle konuşurken, “Seni böyle işlerle konuşmak istiyoruz, sosyal medyada yanlış yerlere çekilip yorumlanacak paylaşımlarınla değil” dedim.

“Haklısın, bundan sonra sosyal medya paylaşımlarıma daha dikkat edeceğim” dedi.

Bu arada Erhan Çelik sonrası TRT 1 Ana Haber’in reytinglerinde gözle görülür bir yükseliş olduğu açık.

Hem haber masasını iyi çekip çeviriyor, hem de sunuşları sahici.

Bunun da reyting olarak karşılığını almaya başladı zaten.